Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt: Sedat Peker bu konuda kesinlikle haklı!
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabı üzerinden, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 5. video hakkında açıklama yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalı üzerinden 5. videoyu da yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Parça parça yapacağım, her hafta canını bir kere yakacağım” diyen Peker, Mehmet Ağar’la ilgili iddialarını da sürdürdü. Peker, bu videosunda, iddialarına ilişkin elinde delillerin bulunduğunu ima etti.
Beşinci videoya daha önceki videolarında haklarında iddialarda bulunduğu Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'dan bahsederek başlayan Peker, "Derin Mehmet, arkadaşlar, orada mısınız? Temiz Süleyman, sen de orada mısın? Namusu maaşı kadar olan gazeteciler, siz de orada mısınız? Onurlulara lafımız yok. Çakma solcular, siz de orada mısınız? İyi olanlara sözümü yok. Yoklamayı yaptık, beşinci videoya başlamakta bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de, Peker'in son yayınladığı videoda kullandığı "Namusu maaşı kadar olan gazeteciler, siz de orada mısınız? Onurlulara lafımız yok" ifadeleri hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Özdil, şu ifadeleri kullandı:
"Sedat Peker işini namusuyla yapanları tenzih ederek, gazetecilerin şerefsiz olduğunu söyledi. Bu konuda kesinlikle haklı... Bunca somut iddia varken, bunları haber yapmayan, kenardan kenardan başka konuları yazan gazete ve gazeteciler süzme şerefsiz değildir de nedir?"
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