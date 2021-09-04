'Sedat Peker için BAE'ye takas teklifi yapıldı' iddiası

04 Eylül 2021 Cumartesi, 12:38

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi karşılığında iki BAE ajanını iade etmeyi teklif ettiği iddiasını gündeme taşıdı.

Altaylı, iktidara yakın bir ismi kaynak gösterdiği köşe yazısında şunları dile getirdi:

"Dün, iktidara yakın ve kamu geçmişi bulunan bir isim aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin yeniden başlayan ve hızla samimileşen ilişkilerinden söz etti ve şunu söyledi:

“Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular.”

Ben de hemen sordum.

“Emirlikler ne yanıt verdi buna?”

Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş.

Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir.

Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem."