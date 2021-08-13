Sedat Peker: İktidarın içinde bulunan birçok zalim için yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum

13 Ağustos 2021 Cuma, 22:30

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden Mustafa Karslı'nın Maltepe Cezaevi'nde koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Peker "Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi’nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı" dedi.

Peker "Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti" ifadesini kullandı. Peker ayrıca "Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimi de bir iki saat sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

"Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum" diyen Peker, birkaç saat içinde sel felaketi ve mülteci meselesine ilişkin görüşlerini paylaşacağını duyurdu.

Sedat Peker'in paylaşımları şöyle:

1- Kıymetli dostlarım, sizlerin de bildiği üzere Türkiye'de hakkımda bir soruşturma devam ediyor. Bu komik dosya ile ilgili bazı insanlar şu anda cezaevinde. Birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Bazılarını ise hayatımda 1-2 kez gördüm.

2- Onlardan bir tanesi Mustafa Karslı isminde bir arkadaştı. Benim alacağım olan (alacağım temlikle sabittir) şahıs bu arkadaşa gidiyor, kendisine 1 milyon TL veriyor alacağıma karşılık bana iletmesi için (Rahmetli Mustafa Karslı bu şahsın tanıdığıymış).

3- Mustafa Karslı'yla çok fazla samimiyetim olmadığı için bana ulaşamıyor ve 3-4 ay sonra parayı getirip bu şahsa iade ediyor. İktidardaki bazı şahıslarla sorun yaşadığımda 4 sene evvelki bu dosyayı açıp, ortada bir suç olmadığı halde Mustafa Karslı da dahil olmak üzere birçok…

4- …şahsı tutukluyorlar. Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi'nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı. Devamlı diyorum ya “Bu haramiler devletin namusunu kirlettiler.

"İKTİDARIN İÇİNDE BULUNAN BİRÇOK ZALİM İÇİN O YIKIMIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

5- Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti. Kutsal dinimizin bize öğrettiği ilk insan Adem Aleyhisselamdır. Adam olmak Adem'den gelir. İnsanlar çeşitli dinlere inanabilirler, farklı milletlere mensup olabilirler…

6- …ancak adam olmak ayrı bir şeydir. Ülkemizin birçok limanında tonlarca kokain yakalandı fakat bir kişi bile gözaltına alınmadı. Ses kayıtlarıyla, Whatsapp yazışmalarıyla, benim de bizzat içinde olduğum birçok suç anlattım ve hiç kimse gözaltına alınmadı.

7- Beni Yılın İşadamı seçenler, Dünya Türklük Hakanı ünvanı verenler, polis koruması sağlayanlar, Türkiye'nin birçok yerinde miting yapmama izin verenler aramız kötü oldu diye şahsımdan dolayı birçok kişiyi cezaevine attılar ve bunların bir tanesi dün vefat etti.

8- Kutsal Kuran'ın İsra Suresi'nin 16. Ayetindeki “Bir yıkım gelecek, herkes yaptığıyla yüzleşecek” bölümü son aylarda en çok tekrarladığım şeydir. Yüce ALLAH'ımız kutsal kitabında hakikatin en üstünde kul hakkı vardır, Yüce ALLAH'ımız bana kul hakkıyla gelmeyin diyor.

9- Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum. Ve yine Yüce ALLAH kutsal kitabında Sen zulüme elini kaldır, o eli tutacak benim diyor.

10- Mutlaka benim de birçok hatam var ancak benim hatalarım bunların yanında iğne ucu kadar kalır. Vallahi ilkin kin için kaldırdığım elimi, bu can bu bedende oldukça asla indirmeyeceğim. Kıymetli dostlarım Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki…

11- …mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimi de bir iki saat sonra paylaşacağım.

PEKER'DEN 'ALTINDAĞ' PAYLAŞIMLARI

Peker ayrıca, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Peker, paylaşımlarında ''Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim'' ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

1-Kıymetli dostlarım, Ankara ilimizin Altındağ ilçesinde mültecilerin saldırısına uğrayan genç kardeşimiz Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesi (Yüce ALLAH rahmet etsin) ve bir arkadaşının da yaralanması üzerine, çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine olayların çığrından…

2-…çıktığını gördük. Bence Emirhan Yalçın kardeşimiz şehittir çünkü devletin malını, mahallenin namusunu korumak için ölmüştür. Hiç şaka yapmıyorum, kendisi sivil şehit kabul edilmelidir. Fakat olaydan sonra toplanan halkın içinden bazılarının yağmaya kalkışması gibi olaylar…

3-…asla kabul edilecek bir şey değildir. Suriyeli göçmenler ülkemize ilk gelmeye başladıkları zamanlarda bir yazı kaleme almıştım. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sermayesi olan iş adamları, sanatkarların ülkemizde kalmasına izin verilmeli, geri kalan genç nüfus da ülkesini…

4-…korumak için savaşmak üzere ülkelerine gönderilmelidir demiştim. Hem sağ kesimden hem de sol kesimden çok fazla eleştiri almıştım. Benim faşist olduğumu, ırkçı olduğumu söylemişlerdi. Netice ortada. Hem sağcılar, hem solcular yanıldılar, akılcı olanlar kazandılar.

"HALKI TAHRİK ETMEK İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK PROVOKASYONLAR YAPACAKLAR"