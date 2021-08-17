Sedat Peker, tarih verdi: Söyleyeceklerimi paylaşacağım

17 Ağustos 2021 Salı, 10:29

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt vereceğini duyurdu.

Peker, ''FETÖ'cü kalemlerin en iyi birkaç tanesinden biri olan Cevheri Güven, kendisine ait bir Youtube kanalından şahsım ile ilgili bir video yayınlamış. Birçok kişi de söyleyecek bir sözün yok mu diye bana sormuşlar. Söyleyeceklerimi yarın akşam üzeri saatlerinde (bugün) tweet olarak paylaşacağım'' dedi.

'SÖYLEYECEKLERİM ONU PEK MUTLU ETMEYECEK'

''Yalan olmasın Cevheri Güven’in videolarını ben de izliyorum'' diyen Peker, ''Ancak söyleyeceklerim onu pek mutlu etmeyecek'' ifadelerini kullandı.