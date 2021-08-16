Sedat Peker'in oğlu hangi ittifaka oy vereceğini açıkladı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, "Gene yanlış anlaşıldı özür dilerim" deyip "Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim" paylaşımı yaptı.
Youtube ve Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, sosyal medyadan gelen sorularla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
"BU DA BÖYLE BİLİNSİN!"
Hangi ittifaka oy vereceğini açıklayan Celal Han Peker, "Gene yanlış anlaşıldı özür dilerim. Kime oy vereceksin diye sorular sorulmuş. Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu da böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.
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