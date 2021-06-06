Sedat Peker'in yayımladığı görüntülerde dikkat çeken detaylar

06 Haziran 2021 Pazar, 14:51

Sedat Peker, "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlıklı 9. videosunu yayımladı. Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan Peker'in videosundaki semboller de dikkat çekti.

İŞTE PEKER'İN MASASINDA YER ALAN SEMBOLLER

Peker’in videosunda kara kaplı defter ile beraber bir mücevher kutusu yer alırken hemen hemen her videosunda yer alan Zülfikar kolyesi de masadaki yerini aldı. Peker, kolye olarak yeni bir madalyon takmayı seçerken masada ayrıca bir dürbün de yer aldı.

Peker’in videosunda ayrıca Mario Puzo’nun “Aile” ve “Münih’e kadar 6 Mezar” adlı kitapları yer aldı.