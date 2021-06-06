Sedat Peker'in yayımladığı görüntülerde dikkat çeken detaylar
Suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı. Peker'in yayımladığı videoda dikkat çeken detaylar gözden kaçmadı.
Sedat Peker, "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlıklı 9. videosunu yayımladı. Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan Peker'in videosundaki semboller de dikkat çekti.
İŞTE PEKER'İN MASASINDA YER ALAN SEMBOLLER
Peker’in videosunda kara kaplı defter ile beraber bir mücevher kutusu yer alırken hemen hemen her videosunda yer alan Zülfikar kolyesi de masadaki yerini aldı. Peker, kolye olarak yeni bir madalyon takmayı seçerken masada ayrıca bir dürbün de yer aldı.
Peker’in videosunda ayrıca Mario Puzo’nun “Aile” ve “Münih’e kadar 6 Mezar” adlı kitapları yer aldı.
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