Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.
HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek, Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırının ardından organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Daha büyük saldırıların yaşanacağını iddia eden Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.
Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler."
1-Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.— Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021
"OYUNU KURANLARA HİZMET ETMEYİN"
Peker ayrıca, "Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin)" dedi.
3-Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).— Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021
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