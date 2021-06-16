HDP'den Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı açıklama: Parayla o sözleri söylüyordu

16 Haziran 2021 Çarşamba, 18:13

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP’lileri Habertürk'teki programlara "Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de" diyen Veyis Ateş'in o sözleri para ile söylediğini belirterek, 'Paranın gücü ile yıllardır bu halkı kandırıyorlar. HDP’ye saldırarak, iktidar ve mafyaya yaranan tiplerdi'' ifadelerini kullandı.

HDP'li Beştaş'ın açıklamaları şöyle:

"HDP’YE SALDIRARAK, İKTİDAR VE MAFYAYA YARANAN TİPLERDİ"



Ya Meclis Başkanı mektup yazdı, bundan ötesi var mı? TBMM Başkanı, İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdı. “10 bin dolar alan siyasetçi kimdir” dedi. Hâlâ bu mektuba yanıt verilmedi. Türkiye’yi Paramount Otel’den yönetmişler. Her gün çarşaf çarşaf delil çıkıyor. Kim yok o otelde? Bizler ve vatandaş dışında herkes var orda; Mafya var, yargı var, basın var, siyasetçi var. Herkes o otelde ve herkes bu mafyatik düzenin devamına katkı sağlıyorlar. Nasıl? Çıkar elde ederek. Hani o Veyis Ateş var ya - hani o TV’de “terörle arasına mesafe koymayanları biz ilke olarak yayınlarımızda yer vermeyiz” diyen var ya- işte parayla o sözleri söylüyorlardı. Paranın gücü ile yıllardır bu halkı kandırıyorlar. HDP’ye saldırarak, iktidar ve mafyaya yaranan tiplerdi. Onlar gazeteci olamazlar.'

"YANİ ÖYLE BİR AŞAMAYA GELDİ Kİ..."



AA muhabirinin Peker'in iddiaları sonrası bakanlara sorduğu soru nedeniyle görevden alınmasını hatırlatan Beştaş, şunları kaydetti: Yani öyle bir aşamaya geldi ki, AA muhabiri bile bıçak kemiğe dayandı, sormak istediği soruyu sordu ve sonra görevden alındı. Şimdi bu medya mensupları arkadan neler çevirmişler, tek tek dökülüyor.

Yandaş medya yıllardır, HDP ve Kürt düşmanlığı karşılığında milyon eurolar kazanarak işlerine devam etmişler. Bunlar basın mensupları değil, euro mensuplarıdır. Bunlar sadece paralarını biliyorlar. Bize cevap hakkı bile vermeyenler, halkı aldıkları milyon eurolar karşılığında aldatma yolunu tercih ettiler.

"HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"



Ama hiçbir şey gizli kalmaz. İki kişinin bildiği sır değildir. Veyis Ateş’ler de Toklular da diğerleri de tek tek bunun hesabını verecek ve basın bu paraları bu yalanları söylemek için alıyor. Açık söylüyorum; yandaş medya bu milyon euroları halka yalan haber yapmak için kullanıyor, bu mafyatik düzenin bir parçası olarak bu ülkede iktidar yargı ve basın el ele hakikatleri örtmeye çalışıyor. Kürt düşmanlığını, emek düşmanlığını, Alevi düşmanlığını ve kadın düşmanlığını köpürterek iktidar yanlılığını her gün tekrarlıyor.