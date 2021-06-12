Sedat Peker'den İsmail Saymaz'a tweet'li mesaj: "Profesyonelliğim konusunda küçültücü örnek kabul etmem"
Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından gazeteci İsmail Saymaz'la ilgili paylaşımlar yaptı. Peker, Arnavutluk'ta kalmadığını ileri süren Saymaz'a "Benimle ilgili her şeyi söyleyebilirsin, ancak profesyonelliğim konusunda küçültücü bir örneği asla kabul etmem" dedi
Birçok eski ve yeni siyasetçiyi hedef alan ve son olarak Mayıs'ta hakkında yakalama kararı çıkartılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez gazeteci İsmail Saymaz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Twitter'dan paylaşım yapan Peker, şunları kaydetti: "Sayın İsmail Saymaz bey, bir televizyon programınızda 'Arnavutluk'ta bir gün bile Sedat Peker kalamadı' demişsiniz. Şimdi bu beni çok üzdü. Ben resmi olarak Kosova'da görünürken, tüm polisler, herkes beni Kosova'da ararken, ben Arnavutluk'ta kalıyordum.
İsmail Saymaz bey, benimle ilgili her şeyi söyleyebilirsin, ancak profesyonelliğim konusunda küçültücü bir örneği asla kabul etmem. Belki kafan karışmıştır. Resmi olarak Kosova'da görünüp kendisi nasıl Arnavutluk’ta olabilir diye. Sır burada."
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