Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı

10 Haziran 2021 Perşembe, 12:19

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları Türkiye’de olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buluyor.

Peker yaklaşık bir aydır yayımladığı video ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

“Bir zamanlar FETÖ'den önce FETÖ'den sonra dendi. Kendilerince milat ilan ettiler” diyen Potakal, “Şimdi de Peker’den önce Peker’den sonra denip, yine milat diyebilirler. Allah bizi affetsin sözünü bile duyarsak şaşmayalım. Başka kimlerle kolkolaydınız arkadaş?” ifadelerini kullandı.