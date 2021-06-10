Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı

Gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla başlayan sürece dair dikkat çekici bir paylaşıma bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 12:19
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in  iddiaları Türkiye’de olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buluyor.

Peker yaklaşık bir aydır yayımladığı video ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

“Bir zamanlar FETÖ'den önce FETÖ'den sonra dendi. Kendilerince milat ilan ettiler” diyen Potakal, “Şimdi de Peker’den önce Peker’den sonra denip, yine milat diyebilirler. Allah bizi affetsin sözünü bile duyarsak şaşmayalım. Başka kimlerle kolkolaydınız arkadaş?” ifadelerini kullandı.


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