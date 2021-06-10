Son dakika... Sedat Peker'e yeni operasyon
ŞANLIURFA’da, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
PEKER 'BAŞKAN' DİYE BAHSEDİYORDU
Yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker’in, "Feridun başkan“ diye bahsettiği kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu
Peker’in bahsettiği "Feridun başkan“ın Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu ortaya çıktı.
SEDAT PEKER’İN ‘BAŞKANI’ KİM?
Peker’in, cezaevinden çıktıktan sonra samimi görüntüler verdiği, birlikte gezilere, tatile gittiği ve “Başkan” dediği Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve ve İşadamları Derneği’nin (MİSİAD) başkanı.
Derneğin ilk adı “Milliyetçi” olmasına rağmen, Peker cezaevinden çıktıktan sonra derneğin adı “Memleketçi” olarak değişti. O dönem Peker, “MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin aleyhine” açıklamalar yapmıştı.
“Peker’in, bu açıklamalarla aslında Feridun Öncel’i MHP’den koparmak istediği” kulislerde konuşulmuştu. 1995’li yıllarda MHP’nin Şanlıurfa il başkanlığını da üstlenen Öncel, “MHP’ye ve ülkücü camiaya da yakınlığı” ile biliniyor.
PARTİDE RAHATSIZLIK YARATMIŞTI
Öncel’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’le olan diyaloğu partide de rahatsızlık yarattı. Özellikle 1980 yılında cezaevine giren ve camiada “Taş Medreseliler” denilen ülkücülerle de yakınlığı bulunuyordu.
BUGÜN TWEET ATMIŞTI
Peker, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Ankara merkezli yeni bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, "Beni hayatında bir kere gören veya telefonla konuşanları bile gözaltına alıyor" diyen Peker, "Bizim arkadaşlarımız garip, onlardan para çıkmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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