Sedat Peker'den, 'Tosuncuk ve Cihan Ekşioğlu' iddiası
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçtıktan sonra Brezilya'da, Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili iddialarını sürdürdü.
Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.
Aydın'ın daha önce Belarus’ta olduğunu iddia eden Peker, ''Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir'' ifadelerini kullanmıştı.
Peker, bugün yaptığı yeni paylaşımda Aydın'ın, Cihan Ekşioğlu ile bağlantısı olduğunu iddia etti.
Peker'in paylaşımı şöyle:
''Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o. Daha siz durun hepsini deli edeceğim. Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması… Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim.''
Not: Sedat Peker'in paylaşımı olduğu gibi aktarılmıştır. Yazım yanlışları kendisine aittir.
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