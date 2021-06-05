Peker'den Akit'e: "Bir şeyler söylemek farz oldu"
Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma açılan Sedat Peker, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma açılan Sedat Peker, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker, Akit Medya Grubu hakkında, "Eski dostlara bir şeyler söylemek farz oldu" dedi. Peker devamında, "Akit medya gurubunu da yarınki programa dahil edeceğiz. Eski dostlara bir şeyler söylemek farz oldu. Gerçekten çok yazık iftarlarınıza artık doğu amcayı ( perinçek) çağırırsınız" ifadelerini kullandı.
AKİT RÖPORTAJ YAPMIŞTI
Öte yandan Yeni Akit gazetesinden Murat Alan, 6 Haziran 2015 tarihinde Sedat Peker’le özel röportaj yapmıştı. Röportajda Sedat Peker için, "İş dünyasının önemli isimlerinden, milliyetçi-muhafazakar kimliği ile tanınan ‘Reis’" ifadeleri kullanılmıştı.
İşte o röportaj:
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