Sedat Peker'den yeni iddialar: ‘Milangaz da dahil birçoğuna nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Demirören grubuyla ilgili özellikle Ziraat Bankası kredisi iddiaları çok konuşulmuştu. Kredi konusunda Demirören grubu sessizliğini korurken Peker’den yeni iddialar geldi.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Demirören ile ilgili, “Baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkânı nasıl açtığınızdan başlayıp sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok malına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım. Kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım. Sizi deli edeceğim. Babanın meşhur bir lafı vardı ya, ‘senetle verseler tüm İstanbul’u satın alırım’ sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi. Seninle işim bittiğinde tüm mallarını kaybedeceksin. Yönetim değiştiğinde de kesin cezaevine gideceksin. Demirören Medya’daki çakma gazetecilerini ve çakma tartışmacılarını da aynı akıbet bekliyor” ifadelerine yer verdi.

'DOSYA BENDE'

Peker, tweet’lerinin devamında şunları öne sürdü: “Milangaz dosyasının tamamı bende. Okumaya başladım. Yüzde altmışına nasıl çöktüğünüzün evrakı da bende. Göreceksiniz. Mehmetçiğin paraları olan OYAK’a Total’i fahiş fiyatla sattığınızda yeni yönetimdeki hangi üyenin bu yasadışı, bunu imzalamam dediğini dahi biliyorum. Her şey çok eğlenceli olacak.”