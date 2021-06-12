Sedat Peker'den 'Mehmet Aydın' iddiası: "Bolivya’da falan değil..."
Sedat Peker'in yeni iddiası, 'Çiftlikbank' ile binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede bulunduğuna dair oldu.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle aranan ve 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın yerine dair iddiada bulundu.
Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu öne sürdü.
Peker, "Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?
Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istenmişti.
Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Sanıklar hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak 28 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmiş, dosyası ayrılan 28 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.
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