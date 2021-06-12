Soylu ve Peker ile ilgili soru soran vekile Erdoğan'dan hatırlatma

Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir vekilin Sedat Peker ve Süleyman Soylu ile ilgili sorusuna 'Bazı koalisyonlar var bunları hesaba katmanız lazım' dediğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 10:15
Soylu ve Peker ile ilgili soru soran vekile Erdoğan'dan hatırlatma
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Deniz Zeyrek, Özlem Gürses’in bu hafta moderatörlüğünü üstlendiği Perdenin Önü Arkası programında TBMM’de geçirdiği sıkı mesaiyi ve aldığı duyumları paylaştı.

"BAZI KOALİSYONLAR VAR"

Zeyrek, Sedat Peker ve Süleyman Soylu ile ilgili gündeme ilişkin bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidip soru sorduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bazı koalisyonlar var bunları hesaba katmanız lazım’ dediğini söyleyen Zeyrek, konunun şu anki iktidarın dayandığı dengeleri işaret etti.

"HER İKİ TARAFTAN DA GELİYOR, HER İKİ TARAFI DA BİLİYOR"

Peker’in bu derece etkili olmasını değerlendiren Deniz Zeyrek, şu değerlendirmeyi yaptı: Her iki taraftan da geliyor, her iki tarafı da biliyor. Sedat Peker’in bir elinde Rabia bir elinde Ülkücü pozu vermiş olması.


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