Sedat Peker‘in 6. videosunda "Erdal Aras" detayı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:47

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçtiğimiz haftalarda başladığı video serisini, 6. paylaşımı ile sürdürdü.

Daha önceki videolarda gündeme getirdiği iddiaların soruşturulması gerektiğinden bahseden Peker, bu kez elinde deliller bulunduğunu iddia etti. Peker’in videosunda, kendisinin ‘sağ kolu’ olduğunu söylediği Erdal Aras ismi dikkat çekti.

SÜLEYMAN SOYLU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sedat Peker, Erdal Aras’a değindiği YouTube videosunun ardından, sosyal medya hesabı Twitter’dan da bir paylaşım yaptı. Süleyman Soylu ve Erdal Aras’ın el ele bir fotoğrafını paylaşan Peker, fotoğrafın Demokrat Parti Genel Başkanlığını kazanma sevinçlerine ait olduğunu iddia etti.

"PARALARI ERDAL ARAS DAĞITTI HERKESE"

Bakan Soylu'nun DP Genel Başkanlığı'na seçilirken kendisinin "sağ kolu" olan Erdal Aras'ı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptığını iddia eden Peker, "Genel Başkan seçileceğin zaman paraları ben yolladım, Erdal dağıttı paraları herkese. 14 oyla seçimi kazandın. Erdal Aras'ı DYP MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediyesi Genel Başkan adayı yaptın. 'Erdal Baba' diyordun benim adamıma. O zaman ben de senin deden oluyorum, hiyerarşide onun üstüyüm" dedi.

ERDAL ARAS KİMDİR?

Sedat Peker; bıçakla yaralama, tabanca teşhiri, para isteme, icrai rezalet, tehditle menfaat, tabanca ile yaralama, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, tabanca ve tüfek bulundurmak, adam kaçırmak, alıkoymak, işkence ile çek imzalatmak, darp ve tahsilat amaçlı suçlaran pek çok kez gözaltına alındı. Peker, bu suçlardan cezaevine girip çıktığı sırada, Mecnun Otyakmaz, Erdal Aksakal, Tuncay Okay, Erdal Aras, Önder Ercan ile tanıştı. Bu şahıslar, Peker Çetesi'nin omurgasını oluşturdu.

Peker, cezaevinden çıktıktan sonra bu şahıslarla irtibatını sürdürüp, çeteyi hayata geçirdi. İlk icraat olarak, eroin satıcısı olarak nitelediği, aralarında sinema sanatçısı Nuri Alço ile Ata Kayacan adlı şahısların bulunduğu yaklaşık 80 kişiyi Hasanpaşa Spor Kulübü Lokali'nde dövdürdü. Bu olaydan sonra Peker'e 'Köroğlu' lakabı verildi. Çete, bu olaydan sonra ard arda, çek senet tahsilatı, adam kaçırma, işkence, adam öldürme, öldürmeye azmettirme suçlarını işlemeye başladı.

SEDAT PEKER BABASI İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞ

2020 Kasım ayında Aras’ın babası Mirze Aras vefat ettiğinde Sedat Peker’in başsağlığı mesajı yayınladığı görülüyor. Aynı Mirze Aras ismi, Erdal Aras’ın oğlu Sedat Eray Aras’ın kişisel Facebook hesabında da görülüyor. Sedat Eray Aras, 21 Kasım 2020 tarihli paylaşımında dedesinin ölümünü, “Dedem Mirze Aras hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın saat 2 de Sancaktepe/Yenidoğan Merve Mahallesi Mehtap Camiisinden defnedilecektir” sözleriyle duyuruyor. Bu da hesabın Erdal Aras’ın oğluna ait olduğu iddiasını güçlendiriyor. Sedat Eray Aras’ın profilinde babası Erdal Aras’a ait çok sayıda fotoğraf da görülüyor.

EŞİ AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ

Erdal Aras’ın ikinci eşi olduğu belirtilen Zübeyde Aras ise Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olmuş. Zübeyde Aras’ın Facebook hesabında partinin aday adayı olarak yaptığı çalışmalar ve görüşmelerden fotoğraflar da paylaşılmış.