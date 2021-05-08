Dr. Fatih Yaşlı: Sedat Peker kavgasında asıl nokta güç ilişkileri

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:20

Organize suç şebekesi lideri Sedat Peker, evine düzenlenen operasyondan sonra Eski Emniyet Genel Müdürü, Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a yönelik açıklamalarının ardından yeni bir video yayımlamıştı.

Peker, çektiği videoda Ağar’ın AKP'li milletvekili olan oğlu Tolga Ağar’la ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Konuyla ilgili Tolga Ağar’dan da açıklamalar gelirken, Dr. Fatih Yaşlı sağ siyaset ile devletin güvenlik aygıtının mafyayla olan ilişkilerinin Türkiye’nin yakın tarihini anlamak için çok önemli olduğunu söyledi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre Dr. Fatih Yaşlı, Türkiye’de güvenlik aygıtının büyük ölçüde milliyetçi unsurlar tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Yaşlı, “Yakın zaman önce buna bir cemaat parantezi açılmıştı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cemaatin tasfiyesiyle birlikte milliyetçilere yeniden alan açıldığı anlaşılıyor. Burada en bilinen isim Mehmet Ağar ve Sedat Peker’in açıklamalarında Berat Albayrak ve Pelikancılara da işaret ediliyor” dedi.

"EN ÖNEMLİ İLİŞKİ PARA İLİŞKİSİ"

Türkiye’de devletin sahipliği adına hareket eden unsurların dönem dönem çeşitli skandallara karıştığını ifade eden Yaşlı, “Devletin güvenlik aygıtının mafyayla organik bağları olmuştur. Bu kara para, kumarhane, haraç gibi çeşitli görünümler almıştır. Mafya ile güvenlik aygıtının arasındaki bağlantının ortaya çıktığı Susurluk vakasını hatırlıyoruz. Bu yeraltı örgütleri ile devletin güvenlik aygıtı arasındaki ortak noktalardan biri milliyetçiliktir. Susurluk’ta ölenlerden Abdullah Çatlı’nın ülkücü olduğunu biliyoruz. Ancak buradaki en önemli ilişki para ilişkisidir” dedi.

"AÇIKLAYACAĞI OLAY VE İSİMLER ARAŞTIRILMALI"

Sedat Peker’in anlattıklarında kavganın asıl olarak güç ilişkilerinde, kimin nereyi ne kadar kontrol edeceğinde olduğunu ifade eden Yaşlı, Peker’in önümüzdeki günlerde vereceği bilgiler ve anlatacağı olaylara dikkat etmek gerektiğini söyledi. Peker’in 1996 yılında Kıbrıs’ta faili meçhul bir cinayete kurban giden Kutlu Adalı’yı gündeme getirdiğini belirten Yaşlı, “Önümüzdeki günlerde açıklayacağı olay ve isimlerin araştırılması gerekiyor. Bugüne kadar tüm meselelerin üzeri örtüldü” dedi. Bugün yapılandırılan siyasi rejimle yeni rant olanaklarının yaratıldığını belirten Yaşlı, her bir odağın son süreçte kendi alanını parsellemeye, başkalarının alanını gasbetmeye çalıştığını söyledi.