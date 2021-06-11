Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Silivri Cezaevi'nde yatarken Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün Erdoğan'ın talimatıyla kendisini ziyaret ettiğini aktardı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, cezaevinde kaldığı süreçte insan hakları ihlalleri olup olmadığının araştırmasını yapmak için CHP'li vekillerin kendisini ziyaret etmesine gelen tepkilere yanıt verdi. Peker, tepkilerin 'Ak Partili troller'den geldiğini belirterek, "Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti" dedi.
Erdoğan'ın talimatıyla Silivri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de kendisini ziyaret ettiğini anlatan Peker "görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?" dedi.
Peker'in açıklamaları şöyle:
''1-Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.
2-Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevinde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de TAYYİP AĞABEY yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.
3-Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?''
Peker ayrıca, Silivri Cezaevi'nde yatarken Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün Erdoğan'ın talimatıyla kendisini ziyaret ettiğini açıklaması üzerine gelen tepkilere cevap verdi Peker, "Bu işin sonu çok kötü bitecek. Beni gaza getirmeyin. Beni delirtmeyin" dedi.
Peker'in ifadeleri şu şekilde:
1-Bu mal aktroller Koskoca Tayyip Erdoğan sana ceza tevkifevler genel müdürünü mü yollayacak diye beni tahrik ediyorlar.Ben TAYYİP AĞABEYİ tanıdığımda kendisi için O artık muhtar bile olamaz denen adamdı.Ben o dönemin de başbakanıyla yakındım.TAYYİP AĞABEYDEN ise herkes kaçıyordu
2-Şu an bana kimse selam vermesin diye milleti tehdit ediyorlar ya, o zaman da TAYYİP AĞABEYE selam verenleri tehdit ediyorlardı. Ama biz o tarihte de adamlık yaptık, şimdi yanımızdan kaçan yavşaklar gibi kaçmadık.
3-Aktrol müsünüz nesiniz oğlum işinize gidin. Bu işin sonu çok kötü bitecek. Beni gaza getirmeyin. Beni delirtmeyin (bu işleri buraya kadar zaten sizin gibi itler getirdi).
(Sedat Peker'in açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)
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