Sedat Peker’in paylaşımlarına erişim engeli getirildi

Yayınladığı videolardaki iddialarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı sosyal medya paylaşımlarına mahkeme kararıyla erişim engelli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 09:22
Sedat Peker’in paylaşımlarına erişim engeli getirildi
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Sedat Peker'in bazı sosyal medya paylaşımlarına 'kişilik haklarının ihlali' gerekçesi ile mahkeme kararıyla erişim engelli getirildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda bulunan Peker’in 6 tweeti, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendi.

İŞTE ENGELLENEN TWEETLER


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