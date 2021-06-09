Sedat Peker’in paylaşımlarına erişim engeli getirildi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 09:22

Sedat Peker'in bazı sosyal medya paylaşımlarına 'kişilik haklarının ihlali' gerekçesi ile mahkeme kararıyla erişim engelli getirildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda bulunan Peker’in 6 tweeti, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendi.

İŞTE ENGELLENEN TWEETLER