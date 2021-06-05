Feyzi İşbaşaran'dan AKP'li milletvekiline soru: 10 bin dolar alan sen misin?

05 Haziran 2021 Cumartesi, 12:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir siyasetçinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar aldığına dair iddiası siyaset gündeminin üst sıralarında tartışılmaya devem ediyor.

Kulislerde ismi geçen milletvekilinin AKP'li Metin Külünk olduğu iddia ediliyor.

"SEDAT PEKER'DEN 10 BİN DOLAR MAAŞ ALAN SEN MİSİN"



Peker'in, "Karakolda dövdürdüm" dediği AKP eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran ise AKP'li Külünk'ün paylaşımını alıntılayarak "Herkes sana soruyor, bir kez daha soralım. Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan sen misin" sorusunu yöneltti.

İşbaşaran'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:



