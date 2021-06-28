Şehir hastanelerinin Danimarkalı şirkete devredilmesine CHP ve İYİ Parti'den tepki

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, beş şehir hastanesinin işletmesinin Danimarkalı bir firmaya devredilmesine tepki gösterdi. Şahin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği hastaneler yabancılara satıldı. Beş kentin halkı, Danimarkalıların sağlayacağı sağlık hizmetine mahkûm edildi. Erdoğan’ın hayali, vatandaşın kâbusu oldu” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Şahin, şehir hastanelerinin yapımı ve işletmesinde uygulanan kamu özel işbirliği (KÖİ) modelinin temelinde kamu değil, özel şirketler olduğunu belirterek “Milletin parasıyla yapılan şehir hastaneleri yabancılara devrediliyor. Bu devir, KÖİ modeliyle yapılan şehir hastanelerinin, sağlık hizmetinden çok piyasa ve kâr odaklı olduğunun en büyük kanıtı. Bu hastanelerin yabancı şirketlerin eline geçmesine izin verilmemeli” diye konuştu.

Şahin, 2015’te yapılan mevzuat değişikliği ile şehir hastanelerindeki taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkisiz kılındığını anımsatarak, “Mevcut kanunda yetki, Londra merkezli yabancı mahkemelere verildi. Bugün beş şehir hastanesinin yabancı bir şirkete devri ile bu iş artık uluslararası hal aldı. Türkiye gelecekte uluslararası krizlerle karşı karşıya kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘AMAÇ GELİRİ GARANTİLEMEK’

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Rönesans Holding’in müteahhitliğini yapıp işlettiği beş şehir hastanesinin işletme hakkını Danimarkalı şirket ISS’ye satarak devretmesini TBMM gündemine taşıdı. Çıray, şehir hastanelerinin İngiltere ve Kanada başta olmak üzere hayata geçirildiği her yerde çoktan terk edilmiş demode sağlık kuruluşları olduklarına dikkat çekerek “Bu kuruluşların asli varlık nedeni, önümüzdeki seçimde tesis edilecek Millet İttifakı iktidarında müteahhitlere kaynak aktarımını garanti etmektir. Erdoğan, ‘Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız’ diyen muhalefete, ‘Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar’ yanıtını veriyor. Yani diyor ki, ‘biz tüm KÖİ yatırımlarında hukuki sorun çıkması halinde İngiliz mahkemelerini tahkim için tanıdık. Satın alanların çıkarlarını garanti altına aldık.’ Bu sorunu iktidara geldiğimizde hukuk yollarından çıkmadan nasıl çözeceğimizi herkes görecek” ifadelerini kullandı.

‘PAZARLIK MI YÜRÜTÜLÜYOR?’

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Şehir hastanelerinde 25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur? Bakanlığınızın müteahhitlerin yerini alacak firmaları belirlemek için kamu ihale kanunu dışında ve herkese açık olmayan bir yöntemle değişik firmalar ile pazarlık yürüttüğü iddiaları doğru mudur? Sağlık Bakanlığı Danimarkalı şirkete işletme devrinin neresindedir, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim haklarını korumaya yönelik gerekli müdahalelerde bulunmuş mudur?”