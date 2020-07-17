Şehit özel harekatçı Anıl Kemal Kurtul, son yolculuğuna uğurlandı
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekât polisi Anıl Kemal Kurtul (29), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Özel harekât polisi Anıl Kemal Kurtul, Siirt'in Pervari ilçesinde önceki gün Doğan köyü bölgesindeki operasyonda PKK'li teröristlerce girilen çatışmada yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurtul'un naaşı, hava yoluyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinin önüne helallik alınması için götürülen şehit Anıl Kemal Kurtul'un tabutuna sarılan annesi Meryem Kurtul, gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından Şehit Anıl Kemal Kurtul için Kırıkhan Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Meryem, babası Muhammet, kardeşi Mehmet Tayfur, eşi Hülya, 6 aylık kızı Öykü, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Şehidin yakınları törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı dualarla şehitlikte toprağa verildi.
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