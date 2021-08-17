Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa, İstanbul'da toprağa verildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu 24 yaşında şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, sabah saatlerinde baba evine getirilerek helallik istendi. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze namazı için Levent Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Softa’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İsmail Can Softa’nın cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da cenaze törenine katılarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziyelerini iletti.

