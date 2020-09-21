“Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın refah seviyelerini yükseltmek için çalışıyoruz”

21 Eylül 2020 Pazartesi, 15:15

Konuşmasına; Ülkesi için canlarını feda eden, özgürlüğümüz için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Atama Törenine hoşgeldiniz diyerek başlayan Bakan Selçuk,

“Şehitlerimiz, yurdu yaşatmak için canlarını feda ettiler. Gazilerimiz, vatanımızı yüceltmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadılar. Bizlerde Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza; daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için çalışıyoruz.” dedi.

Aldığımız tedbirleri, Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler olarak 4 başlıkta toplayabiliriz diyen Bakan Selçuk, "Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.Bugün 209 kardeşimizin ataması ile toplam 44.384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız. Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır’ bilinciyle hareket etmeli, devleti vakarlı bir şekilde temsil etmelisiniz. Bu duygularla hepinizi tebrik ediyor, yeni görevlerinizde üstün muvaffakiyetler diliyorum," dedi.