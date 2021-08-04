Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyecek.

AA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:44
Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Şehmus Hazer, 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'tan davet aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcunun özel izin doğrultusunda 8-17 Ağustos'ta NBA Yaz Ligi'nde boy göstereceği belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dedric Lawson'ın da NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giyeceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 28 maçta 32.7 dakika ortalamayla forma giyen Şehmus Hazer; 14.7 sayı, 3.9 asist, 1.5 top çalma istatistikleri yakalamıştı.


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