Seksenler dizisi için yeni karar
TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Birol Güven’in başrollerini de Özlem Türkad ve Şoray Uzun’un paylaştığı Seksenler dizisi için yeni karar alındı.
TRT 1’de 2012 yılından beri ekranlarda olan Seksenler dizisi için yeni bir karar alındı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü değişti.
9 sezondur izleyiciyle buluşan fenomen dizi bu haftadan itibaren pazartesi akşamları yayınlanacak.
KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in ölümünden sonra Fehmi karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu. Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Conka’da diziden ayrılınca diziye yeni karakterler dahil oldu.
Dizide ‘Çağatay’ karakterini canlandıran İlker Ayrık diziye yeniden döndü. 2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, ‘Seksenler’ ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi ‘Amelie’ olarak katıldı.
En son Mucize Doktor dizisiyle izleyici karşına çıkan Reha Özcan da Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak dahil oldu.
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