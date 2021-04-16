Sektör temsilcileri ödeneğin yeniden gündeme alınmasını istiyor
Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkisi yurttaşların sağlığı kadar iş ve gelirlerini de etkiledi. Kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle yeniden gelen kısıtlamalar nedeniyle zor durumda kalan işveren Kısa Çalışma Ödeneği’nin geri gelmesini istiyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor” dedi.
Restoranların genelge ile komple kapalı olan tek sektör olduğunu vurgulayan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Bizim 2-3 dil bilen sektörde tecrübeli nitelikli elemanlarımız günlük 47 TL ile evlerinde oturuyorlar şu anda. Bu elemanlar hizmet veren pazarlara kaçacaklar ve sektör açıldığında biz eleman bulamayacağız” dedi. İlk günden bu yana KÇÖ’nün uzatılması gerektiğini tekrarladığını söyleyen Demirer, “En azından nisan ve mayıs aylarını kapsayacak bir KÇÖ ile bütün bu dertlerin önüne geçebiliriz” dedi.
SEKTÖRÜN YÜZDE 60’I TEHLİKEDE
Turizm sektörünün işten çıkardığı işçilerin tazminatını bile veremeyecek durumda olduğuna dikkat çeken Sonkar Turizm AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Ceylan ise “Bugüne kadar sektörü kısa çalışma ödeneği ayakta tutuyordu. İşten çıkarma yasağı bittiği zaman sektörün yüzde 60’ı işsiz kalacak. Üstelik işletmelerin tazminat ödeme gücü de kalmadı” dedi.
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