Selahattin Demirtaş: Ekmek mushaf çarpsın ki yok demeniz yeterli, göndermeye çalışırım
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan kitap önerisinde bulundu. Demirtaş, "Ekmek mushaf çarpsın ki yok demeniz yeterli, göndermeye çalışırım" ifadelerini kullandı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından kitap önerisinde bulundu. "Belki herkes kitap alamayabilir ama paylaşabilir. Hiç olmadı, bana yazın, “Ekmek mushaf çarpsın ki kitap alacak param yok” demeniz yeterli" diyen Demirtaş imkanları dahilinde göndermeye çalışacağını belirtti.
Demirtaş'ın 3. tweetinde kitap önerisi yaptığı paylaşımları şöyle:
"BOŞ ZAMANLARDA BAŞKA ŞEYLER YAPIN BENCE"
Merhabalar. Fırsat buldukça sizlere kitap önerisinde bulunmaya çalışacağım. Kitapları boş zamanlarınızda okumayın. Kitap okumaya zaman ayırın, zamanınız dolu dolu geçsin. Boş zamanlarda başka şeyler yapın bence.
"HİÇ OLMADI, BANA YAZIN"
Belki herkes kitap alamayabilir ama paylaşabilir. Hiç olmadı, bana yazın. Zarfa fakirlik belgesi koymanıza gerek yok:) “Ekmek mushaf çarpsın ki kitap alacak param yok” demeniz yeterli. Bir de hangi kitabı istediğinizi yazın. İmkanlarım ölçüsünde göndertmeye çalışırım.
Ayrıca kitap bağışlamak isteyenler de bana yazarsa iyi olur. Adresim aynı: Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi B1-38. Herkese iyi okumalar, selamlar.
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