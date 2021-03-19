Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken 'kapatma' açıklaması
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için yaptığı başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, tepkisini fotoğraflar paylaşarak dile getirdi.
Selahattin Demirtaş kapatmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.
"Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek bir fotoğraf paylaştı.
İşte o fotoğraf:
Demirtaş, bir fotoğraf daha paylaşarak, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" dedi.
O fotoğraf ise şöyle:
Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir" diyerek, şu fotoğrafı paylaştı:
Hukuk düzleminde mücadeleye devam edeceklerini aktaran Demirtaş, "Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız" dedi.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine yönelik açıklama yapan Demirtaş, "Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur" dedi.
Demirtaş, Gergerlioğlu'nun şu fotoğrafını paylaştı:
1- Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021
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