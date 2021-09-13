Senegalli futbolcu Demba Ba, futbolu bıraktığını açıkladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 18:58

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demba Ba, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Türkçe bir açıklama yayımlayan 36 yaşındaki golcü oyuncu, gönderide Beşiktaş eşofmanlarıyla çekilmiş bir fotoğrağını kullandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.

Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak.

Yolumun kesistiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.

Allah'ım sana hamd olsun."

Demba Ba, külüp kariyeri boyunca 439 maça çıkarken, 193 gol ve 53 asist ile takımlarına katkıda bulunmuştu.







