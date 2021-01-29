Şenol Akdağ’ın 2. albümü Yıldızların Sessizliği çıktı

29 Ocak 2021 Cuma, 00:17

1996 - 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulunan Şenol Akdağ, daha sonra bireysel olarak devam eden çalışmalarının sonucu ilk albümünü çıkardı.

Özgün müziğin sevilen ismi Akdağ albümün öyküsünü şöyle anlatıyor; “Sonbahar yağmurlarıyla birlikte kokusuna hasret kaldığım, kekik kokulu memleketimin Kırmanciki dilindeki söylenişidir. Bévengiya Astaru 8 eserden oluşuyor. Parçaların 3 tanesi Türkçe olarak yer alıyor.” Albümün aranjmanlarını Ramazan Şirin’le birlikte yapan Akdağ’ın çalışması şimdiden büyük beğeni topladı.