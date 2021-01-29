Şenol Akdağ’ın 2. albümü Yıldızların Sessizliği çıktı
Yirmi yıllık müzik hayatını geride bırakan, kendisine özgün yorumuyla dikkatleri çeken Şenol Akdağ, “Bévengiya Astaru-Yıldızların Sesizliği” adıyla ikinci çalışmasını Kalan Müzik etiketiyle çıkardı. Sekiz eserden oluşan albümde Türkçe-Zazaca birbirinden güzel çalışmalar yer alıyor.
1996 - 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulunan Şenol Akdağ, daha sonra bireysel olarak devam eden çalışmalarının sonucu ilk albümünü çıkardı.
Özgün müziğin sevilen ismi Akdağ albümün öyküsünü şöyle anlatıyor; “Sonbahar yağmurlarıyla birlikte kokusuna hasret kaldığım, kekik kokulu memleketimin Kırmanciki dilindeki söylenişidir. Bévengiya Astaru 8 eserden oluşuyor. Parçaların 3 tanesi Türkçe olarak yer alıyor.” Albümün aranjmanlarını Ramazan Şirin’le birlikte yapan Akdağ’ın çalışması şimdiden büyük beğeni topladı.
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