Şenol Güneş eşyalarını topladı ve personelle vedalaştı
Şenol Güneş, TFF binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını topladı ve personeller ile vedalaştı. Yeni antrenörün cuma günü açıklanması bekleniyor.
Şenol Güneş bugün yardımcıları ve personelle vedalaştı. Levent'deki TFF binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.
HAMİT ALTINTOP ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPTI
Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak.
Yarın yapılacak yönetim toplantısında görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın ise cuma günü açıklanması bekleniyor.
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