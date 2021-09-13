Şenol Güneş eşyalarını topladı ve personelle vedalaştı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 18:45

Şenol Güneş bugün yardımcıları ve personelle vedalaştı. Levent'deki TFF binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.

HAMİT ALTINTOP ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak.

Yarın yapılacak yönetim toplantısında görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın ise cuma günü açıklanması bekleniyor.