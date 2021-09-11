Şenol Güneş'le yollar ayrıldı, Milli Takım için arayış başladı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 07:00

A Milli Futbol Takımı’nda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tecrübeli hocayla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde 6-1’lik Hollanda yenilgisinin ardından Güneş’in istifa etmesine veya görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Güneş’in önceki gün Riva’daki toplantısından sonuç çıkmadı. Özdemir, yönetim kuruluyla görüşüp, deneyimli teknik adamla dün yine buluştu. Taraflar, yolların ayrılmasına karar verdi. Böylece Ay-Yıldızlı ekipteki 2. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi.

TAZMİNAT TARTIŞMASI

TFF, Güneş’e tazminat ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Şenol Hoca’nın, federasyonla 2 yıl daha kontratı bulunuyordu. TFF’ye yakın kaynaklar; tecrübeli çalıştırıcının senelik maaşının 3.2 milyon Avro olduğunu belirtiyor.

OY BİRLİĞİYLE GİTTİ

TFF yönetimi, Güneş’le ayrılık kararını oy birlğiyle aldı. Normalde Haziran 2023’te bitecek sözleşmedeki özel bir madde nedeniyle Güneş’e 30 milyon TL’lik ödeme yapılacağı belirtiliyor.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI ÇOK

Güneş’in ayrılığı sonrası, Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF’nin önünde yerli ve yabancı birçok alternatif var. Okan Buruk, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu, Emre Belözoğlu şu an takım çalıştırmayan isimler. Mustafa Denizli, Sergen Yalçın veya Aykut Kocaman’ın, Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç için hem kendi takımlarında hem de Ay-Yıldızlılarda görev yapması fikrinin konuşulduğu belirtildi. Almanya’nın başında birçok başarı yakalayan Löw ile İnter’i geçen sezon şampiyon yapan İtalyan Conte’nin adı da yabancı adaylar arasında çok güçlü.

‘KAFAMIZDA BİR İSİM VAR’

TFF Başkanı Özdemir, “Şenol Güneş ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkür ederiz. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var” dedi.

GÜNEŞ’LE MİLLİ TAKIM

Milliler Güneş döneminde; 82 maçta, 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı. 127 gol attı, 90 gol yedi. Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde küme düştü. Ay-Yıldızlılar, EURO 2020’ye katılım hakkı kazandı ama grupta sıfır çekip sonuncu oldu.