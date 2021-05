Liverpool'da yılın futbolcusu Salah

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, takımında yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı forvet, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol atıp, 5 de gol pası üretti.

Kırmızıların 28 yaşındaki yıldızı, Liverpool'un eski oyuncusu Ian Rush'tan bu yana arka arkaya dört kez 20 gol bariyerini aşan ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Liverpool sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mısırlı forveti tebrik etti.

Season after season, sheer ?????????? @MoSalah collects his @StanChart Player of the Season award... pic.twitter.com/8vNmsR7DeY