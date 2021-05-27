Şenol Güneş’ten Altay Bayındır açıklaması

27 Mayıs 2021 Perşembe, 22:38

Türkiye Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam oynanan hazırlık maçı ile ilgili ve maçta sakatlanan Altay Bayındır ve Halil Akbunar’ın sağlık durumları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş oyuncuları antrenmanlardaki performanslarına göre değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş, Azerbaycan’ın maçta iyi oyun çıkardıklarını vurgulayarak, “Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Bugün de zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanmak her zaman güzeldir." ifadelerine yer verdi.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bugün oynadıkları hazırlık maçının kendilerine ders olduğunu söyleyerek, "224 galibiyet, 224 mağlubiyet varken, ilk defa artıya geçtik. Hep geriden gelen, mağlubiyetleri fazla olan bir Türkiye vardı, bu bakımdan sevindirici. Bizim için de bir ders oldu, grup maçları daha farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güneş, bugün sakatlanan iki oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullanarak açıklamalarını sonlandırdı.