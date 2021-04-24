Şentop'tan "HDP" açıklaması: "Türkiyeli gibi konuşmuyor"
TBMM Başkanı Şentop, HDP'nin 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'nin 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Şentop, "HDP, Türkiye'de hukuken kurulmuş siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli gibi konuşmuyor... ABD'nin kararı tamamen siyasidir... Türkiye, bu tür açıklamalardan zarar görmemiştir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu, “Bu tarihsel, toplumsal ve insani meselenin, devletlerarası siyasette Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik konjonktürün bir sonucu olarak gündeme getirilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır” denildi.
“Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı açıklamada, “Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı” ifadeleri kullanıldı.
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