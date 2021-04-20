Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada bugün (21 Nisan 2021) 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462.20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 66 liradan, 421,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,35 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 995 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satıldı.
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