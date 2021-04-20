Türkiye'ye milyar dolarlık dava açan Alamos Gold'dan tehdit gibi açıklama

20 Nisan 2021 Salı, 14:23

Kazdağları'ndaki siyanürlü altın arama çalışmalarında yüzbinlerce ağacı kesen Alamos Gold bu kez Türkiye'ye karşı dava açtı.

Alamos Gold şirketi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tahkime gideceğini duyurdu. Açıklamaya göre; Türkiye aleyhine açılacak davanın tutarı 1 milyar doları aşabilir.

RUHSAT VERİLMEDİ

Yapılan açıklamada, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçe gösterdi. Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, "Ekim 2019'da, Kirazlı Altın Madeni'nin ("Kirazlı") inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı" denildi.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, Türkiye'yi yatırım yapmamakla tehdit eden Alamos Gold, "Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır" denildi.