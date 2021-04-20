Türkiye'ye milyar dolarlık dava açan Alamos Gold'dan tehdit gibi açıklama
Kaz Dağları’nda yüzbinlerce ağacı kesen Alamos Gold, Türkiye'ye karşı tahkime gidiyor. Şirketin yaptığı açıklamada davanın 1 milyar doları aşacağı belirtilirken, Türkiye'ye yönelik istihdam ve yatırımlar alanında da tehditkar ifadeler kullanıldı.
Kazdağları'ndaki siyanürlü altın arama çalışmalarında yüzbinlerce ağacı kesen Alamos Gold bu kez Türkiye'ye karşı dava açtı.
Alamos Gold şirketi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tahkime gideceğini duyurdu. Açıklamaya göre; Türkiye aleyhine açılacak davanın tutarı 1 milyar doları aşabilir.
RUHSAT VERİLMEDİ
Yapılan açıklamada, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçe gösterdi. Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, "Ekim 2019'da, Kirazlı Altın Madeni'nin ("Kirazlı") inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı" denildi.
TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada, Türkiye'yi yatırım yapmamakla tehdit eden Alamos Gold, "Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır" denildi.
Video Haberler
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi
- DSÖ'den 25-59 yaş arası için endişendiren açıklama
- 32 dev şirkete soruşturma