Şerefiye Sarnıcı'na 'Muse Award' platin ödülü

03 Eylül 2021 Cuma, 16:30

Şerefiye Sarnıcı’nda başlatılan mapping (haritalama) gösterisi, dünyanın dört bir yanından yaratıcı projeleri değerlendiren ve onurlandıran Amerika merkezli ödül programı Muse Award ile ödüllendirildi.

2015 yılında Uluslararası Ödüllendirme Komisyonu tarafından başlatılan Muse Creative Awards’a bugüne kadar 102 ülkeden 42 binin üzerinde proje 10 ana kategoriye başvurdu. Şerefiye Sarnıcı video mapping projesi “Experiential & Immersive Project / Deneyimsel & Sürükleyici Proje” kategorisinde kendi dalında en iyi çalışma seçilerek Platinium Muse Award’a layık görüldü.

Uluslararası ajanslardan, yaratıcı tasarımcılar ve sanat yönetmenleri, mimarlar, moda tasarımcıları, iç mimarlar, ürün tasarımcıları, eğitimciler, işletme sahipleri olmak üzere alanlarında deneyimli üst düzey profesyonellerden oluşan jüri üyeleri tarafından yılın en deneyimsel ve sürükleyici projesi seçilen Şerefiye Sarnıcı projesi, 9 dakika 40 saniye uzunluğunda ve mekânın tarihsel dönüşümünü anlatıyor.

SARNICIN TARİHİ

428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirilen Şerefiye Sarnıcı, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul’un su ihtiyacını yüzyıllar boyu karşılayan su deposu görevini üstlendi.

1910’larda üzerine inşa edilen Arif Paşa Konağı ile 1950’li yıllarda ise Eminönü Belediye Binası’na ev sahipliği yapan Sarnıç, 2010 yılında binanın yıkımıyla gün yüzüne çıktı.

Etrafında bulunan betonarme binalar yıkılarak, Şerefiye Sarnıcı tarihinde nasıl diğer sarnıçları bağlayan bir ana arter ise, günümüzde de bölgenin tarihi yapısını, turistik alanlarını ziyaret etmek isteyenlerin buluşacağı arkeolojik bir park haline dönüştürüldü. Ağustos 2021 tarihinde de kendi 360 derece projection mapping sistemi ve saat başı yayınlanan özel mapping gösterisi ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

2. Theodosius (428 - 450) döneminde yapılan ve İstanbul’un en eski sarnıçlarından olan Şerifiye Sarnıcı’nda benzersiz bir “deneyim projesi” yaratmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelindi. Projenin başlıca amaçları arasında ziyaretçilerin; mekân algısını üç boyutlu deneyimleyebilmesi, yapı ile etkileşime girebilmeleri ve İstanbul’un su kültürünün izini sürebilmeleri yer alıyordu.

5 ana bölümden (Giriş, İstanbul’un su yolları, Bizans Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi) oluşan proje, toplamda 10 dakikayı geçmeyecek şekilde kurgulandı.

Görsel çalışmaların başlangıcında, Sarnıcın tarihi hikayesi kreatif tasarıma ilham olurken diğer yandan proje lokasyonunun tamamı 3 boyutlu modellendi, tüm duvar ve sütunlar haritalandı. 3 boyutlu animasyonlar ve özel efektlerle mekânda benzersiz bir deneyim sunan derinlik algısı ortaya çıkarıldı. Proje için tam 32 kişilik bir ekip, 160 günün üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Ağustos 2021 tarihinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan bu proje hala aktif ve ziyaretçilerini bekliyor.