Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada gelişme
Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.
Sunucu Seren Serengil’in yapımcı Can Tanrıyar’a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Can Tanrıyar’ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil’in mazeret sunduğu öğrenildi.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Seren Serengil’in Can Tanrıyar’ın adını ve soyadını belirterek herkese açık paylaşımı gerçekleştirdiği ve paylaşımda yer alan sözler incelendiğinde kaba söz sınırının aşıldığı, sözlerin kişinin onur şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu açıklandı. Mütalaada Seren Serengil’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık Seren Serengil’in mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar ‘müşteki’, Seren Serengil ‘şüpheli’ olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil’in sosyal medya hesabından ‘bu manyak için gerekeni yapalım.
Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz’ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar’dır’ şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Video Haberler
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Hukuksuz atamayla görev
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt
- Hakan Altun çekim öncesi hastaneye kaldırıldı