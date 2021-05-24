Seren Serengil ile Serkan Kaya birbirine girdi: "Öyle bir babadan böyle evlat..."

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:53

Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda "Her şeyi İbrahim Tatlıses" benziyor diyerek eleştirdiği Serkan Kaya ile 7-8 ay önce Ankara'da bir düğünde karşılaşmıştı.

Aynı masaya oturan ikili, Arto'nun Serkan Kaya'yı eleştirmesiyle iyice gerilmişti. Ünlü şarkıcılar arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Sosyal medyada gündem olan tartışmaya Arto da katıldı.

"ŞEBEKLİK YAPTI"

Instagram hesabından video paylaşan Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Maskemi çıkarmadan 1-2 parça playback yaptım. Peşime Arto mudur, zırto mudur o arkadaş çıktı. Her zamanki gibi şebekliğini yaptı. Seren onu masada fişekledi... O gerizekalı da onun sözüne aldanarak bana, 'B.. gibi sahne yapmışsın' dedi. Ben de onun üzerine o anları çeken Seren'in yanına gidip, kolunu tutup, 'Nedir bu kininin sebebi?' diye sordum."

Seren Serengil ise şu ifadeleri kullandı:

"Sahneye çıktı ama kimsenin haberi yok. Kimse eğlenmedi ve alkışlamadı. Sonrasında Arto çıkıp, herkesi ayağa kaldırınca dönüp, 'Serkan'cım gördün mü, sahnesi olmak böyle bir şey' dedi. Bunda bir şey var mı? O anda canlı yayın yapıyordum. Bu başka masadan gelip, koluma yapışıp, sıkmaya başladı. Ben şoke oldum. Dönüp baktığımda 'O videoyu kapatacaksın' dedi. Ben de 'Sen kimsin diye?' kızdım. Hem kolumu sıktı hem de küfür etti. Gidip şikayetçi olmamıştım, şimdi olacağım... Masaya oturduğum andan itibaren bana sataşmaya başladı. ‘Siz beni yıllardır doğruyorsunuz’ dedi. Ben de, ‘Beyefendi sizi tanımam’ dedim. Tartışmamak için başka masaya geçtim."

"SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE"

Arto, ikilinin atışmasından sonra sosyal medyadan, "Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözlerini paylaştı.

İmalı açıklamalar yapan Seren Serengil, "Ben Çeşme'deki evimde kimsenin yasak aşkına ev sahipliği yapmadım. Omurgalı bir duruşum var" diyerek, Kaya'ya gönderme yaptı.

Serkan Kaya, "Bir arkadaş var, bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini, edebini bil, benimle uğraşma. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden ise "Bazıları bu dünyaya insanları birbirine düşürmeye gelmiş, fitneye gelmiş, yalana gelmiş. Bir de... neyse boş ver" şeklinde paylaşım yaptı.