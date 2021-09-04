Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler: 'Evli adam avcısı'
Sunucu Seren Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sosyal medyadan yüklendi. 17 Eylül'deki konseriyle ilgili "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecek" diyen Ergen'e sert çıkan Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Gülben Ergen ile uzun süredir kavgalı olduğu bilinen
Seren Serengil arasındaki polemik sürüyor. 17 Eylül'deki konseri öncesinde
"Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek sosyal
medya hesabından paylaşım yapan Ergen’e, Serengil'den yanıt gecikmedi. Serengil
de Instagram’dan üstü kapalı bir şekilde Ergen’i hedef aldı.
"YA SENİ KİM NE YAPSIN"
Seren Serengil, Ergen’e yönelik, "Ya seni kim ne
yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin!
Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte!
Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir
kere sahne alırsın" ifadelerini kullandı.
ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU
"İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını
düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı"
diyerek sözlerini sürdüren Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem
Olmaz canlı yayınında Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar
yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia
etmişti.
Serengil daha sonra Gülben Ergen'e "Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak'a da davayı açtın mı?" diye sormuştu.
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