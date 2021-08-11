Serena Williams Cincinnati Masters’a katılmayacak
Kadınlar dünya 20 numarası Serena Williams, hafta sonu başlayacak Cincinnati Masters’ta sakatlığı sebebiyle yer almayacağını açıkladı.
Haziran ayında düzenlenen Wimbledon’ın ikinci gününde Aliaksandra Sasnovich ile oynadığı maçta sakatlanan ve turnuvaya veda eden Serena Williams, ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle bu hafta sonu düzenlenecek Cincinnati Masters’a (Western & Southern Open) katılamayacak.
Willams yaptığı açıklamada, sürecinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi, “Ne yazık ki hafta sonu başlayacak Western & Southern Open’da yer alamayacağım. Her yaz görmeyi dört gözle beklediğim Cincinnati’deki tüm seyircileri özleyeceğim. Yakın zamanda sahalara dönmeyi planlıyorum.”
KENIN DE ÇEKİLDİ
Kadınlar dünya 4 numarası Sofia Kenin de Cincinnati Masters’ta yer almayacağını belirtti. Kenin yaptığı açıklamada, “Hafta sonu Western & Southern Open'da yer almayacağım ve bu kararı vermek gerçekten zordu.
Amerika Açık’ta oynama umuduyla rehabilitasyona gireceğim. Bu hafta iyileşmemin gerekli olduğunu hissediyorum. Turnuvaya katılacak tüm oyunculara iyi şanslar.” ifadelerini kullandı.
14 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek Cincinnati Masters’ta Serene Williams ve Sofia Kenin’in yanı sıra Roger Federer, Novak Djokovic ve Venus Williams da yer almayacak.
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