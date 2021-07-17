Aytemiz Alanyaspor ikinci hazırlık maçını da kaybetti

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:08

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 kaybettiği maçın ardından, bugün ikinci hazırlık maçını aynı ülkenin 1'inci Lig takımı Polissya Zhytomyr ile oynadı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da izlediği ve Burdur bölgesinden Alper Oran, Gökberk Çelikbaş ve Hakan Tunç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı konuk ekip Orynchak'ın 46'ncı dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmayı izleyen seyirciler maç sonunda Burdurlu olan Alanyaspor futbolcusu Berkant Kutlu ile fotoğraf çektirdi. Alanyaspor'un Burdur kampı yarın yapacağı çift idmanın ardından sona erecek. Turuncu-yeşilliler ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası’na gidecek.

