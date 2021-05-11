Beşiktaş'a evinde büyük şok! | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

11 Mayıs 2021 Salı, 17:37

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bertolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.

Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi. Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

88' Fabrice N'Sakala'nın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şutta top savunmadan sekip kornere çıktı

80' GOL | Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin golüyle 2-1 öne geçiyor.Lucas Biglia'nın uzun pasıyla topla buluşan Alassane Ndao topu altı pas önündeki Fabio Borini'ye çeviriyor. Fabio Borini müsait pozisyonda topu ağlara gönderiyor takımını tekrar üstünlüğe taşıdı.

77' KIRMIZI KART | Gelişen Beşiktaş kontra atağında Ervin Zukanovic'in Fatih Karagümrük yarı sahasında Bernard Mensah'ı düşürdü ve Ali Palabıyık ikinci sarıdan kırmızı kartını Ervin Zukanovic'e gösterdi.

68' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton Silva'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı

67' Bernard Mensah'ın ceza sahası yayı civarından çektiği şutta top kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.

60' Kevin N'Koudou'nun ceza sahası içi sol çarprazında, dar açıdan çektiği şutta top kale üst direğine de çarparak auta çıktı.

54' GOL | Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.Cyle Larin'in sol kanattan ceza sahası içersine yerden ortaladığı topta, Rachid Ghezzal arka direkte müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

52' Alassane Ndao'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çarparzında topla buluşan Fabio Borini'nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

45+2' Valentin Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topa Cyle Larin altı pas içerisinde kafa vuruşunu yapıyor ama kaleci Emiliano Viviano mutlak gole izin vermedi.

41' Fatih Karagümrük mutlak bir gol şansından yararlanamıyor. Alassane Ndao'nun ceza sahası içi sağ çarprazından çektiği şutta Welinton Silva son anda araya giriyor ve gole izin vermedi.

39' GOL | Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Jure Balkovec'in sol kanttan ortaladığı topta, Andrea Bertolacci altı pas içerisinde topu kaleci Ersin'in kolları altından ağlarla buluştdu.

30' Necip Uysal'ın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

22' Kevin N'Koudou'nun ceza sahası dışı sol çarprazından çektiği şutta top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

13' Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topu Fatih Karagümrük savunması tehlikeli bölge dışına uzaklaştırdı.

7' Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top Georges-Kevin N'Koudou'nun önünde kalıyor. Ceza sahası dışından N'Koudou'nun kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta top Emiliano Viviano'da kaldı.

5' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Rachid Ghezzal geçiyor. Rachid Ghezzal'ın ortasında Fatih Karagümrük savunması ön direkte topu karşıladı.

2' Sol kanatta Fabrice N'Sakala'nın bindirmesi sonrasında topla buluşan Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çarprazdan çektiği şutta top kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.

1' Karşılaşma Ali Palabıyık'ın işareti ile başladı.







