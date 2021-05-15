Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın ve Süper Lig'in tarihine geçti

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:00

Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak şampiyon olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Bu akşam oynanan Beşiktaş - Göztepe maçında 2-1‘lik skorla gülen taraf, siyah- beyazlı takım oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu akşamki galibiyetten sonra Süper Lig’de 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşan ilk Türk olmayı başardı.

ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPTI

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.

Beşiktaş'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında şampiyon olan kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta 2002-2003 sezonunda futbolcu olarak bir şampiyonluk sevincine daha ortak olan Yalçın, 1999-2000 ile 2001-2002'de Galatasaray'da aynı başarıya ulaştı.

BEŞİKTAŞ SÜRPRİZE FIRSAT VERMEDİ

Geride kalan 2 haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 ve Fatih Karagümrük'e evinde 2-1 mağlup olarak puan avantajını yitiren siyah-beyazlı ekip, son haftada rakiplerine şampiyonluk şansı vermedi.

Sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, puanını 84'e yükseltti. İkinci Galatasaray ile aynı puana ulaşan Beşiktaş, gol averajında rakibine artı bir üstünlük sağlayarak 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.