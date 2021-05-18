Sergen Yalçın: "Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum"

18 Mayıs 2021 Salı, 23:58

Siyah- beyazlıların başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’a karşı aldıkları 2-0’lık galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası finali ve Süper Lig şampiyonlukları hakkında şu açıklamaları yaptı:

“FUTBOLDA HERŞEY KUPA KAZANMAK DEĞİL”

“Burada çok güzel bir olay yaşandı. Biz Antalyaspor’u alkışladık. Onlarda bizi alkışladı. Futbol böyle olmalı, her şey kupa kazanmak değil. Bunun bir oyun olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. Antalyaspor’u ve Ersun Yanal’ı tebrik ederim.”

“TARİHİMİZİN EN ZOR SEZONUYDU”

“İki kupa kazanmak çok önemli. Böyle bir sezonda, çok zor bir sezonda, pandemi dönemi, birçok sıkıntı yaşadığımız, oyuncuları sakatlıktan dolayı kullanamadığımız, taraftarımızın olmadığı bir sezonda çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçerek 2 kupa kazandık. Allah'tan daha ne istersin deseler herhalde daha başka bir şey istemem. Çok zor bir sezon oldu, bana göre tarihin en zor sezonu. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak bana göre”.

“EN BÜYÜK BAŞARI OYUNCULARIMIN”

“Kazanılan başarıda tabii ki en büyük pay oyuncularımın. Çünkü oyuncularım çok zor zaman geçirdiler, çok stresli haftalarda mücadele ettiler. Zor bir sezonun ardından ciddi bir karakter ortaya koyarak 2 kupa kazandılar. En büyük başarı oyuncularındır. Ben ve ekibim elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık bu sezon. Bazen iniş çıkışlı grafikler oldu, bazen kan kaybettik, bazen düştük ama hiçbir zaman aşağıya düşürmedik. Düştüğümüz gibi hemen kalkmasını bildik. Düşüşü çok fazla hissetmemek uzun maratonda önemlidir. Bazen kötü sonuçlar ve kötü oyunlar olabiliyor. Tabii ki maç kaybedeceksin, bu süreçte bunlar var. Hedefi yakalamak için bir istatistik yakalaman gerekiyor.”

“GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

“İki kupada birden böyle bir hedef yakalamak gerçekten bizim için çok değerli. Herkes şampiyonluk için oynuyor. Ben sezon içerisinde de söylemiştim. Büyük camialar her zaman şampiyonluğa oynar ama bir tanesi şampiyon oluyor. Bir takım şampiyonluğa oynuyor diye çok başarılı olmuyor, diğer takımlar da bence çok başarılı. Galatasaray da bizimle inanılmaz bir yarış içerisindeydi. Fenerbahçe de son ana kadar yarışı kovaladı. Ben onların başarısız olduğunu düşünmüyorum.”

“BİRAZ DİNLENMEM LAZIM”

“Kupa almak çok farklı bir duygu. Ben ilk defa kupa alıyorum teknik direktörlük hayatımda. İki tane birden alıyorum. Çok mutluyum ama biraz dinlenmem lazım. Bu stres kolay çekilecek stres değil Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şeyimizi buraya verdik, Allah da bize yardım etti. İnşallah devamı da güzel gider.”