Sergen Yalçın: "Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz, gerisi nasip"
Süper Lig'in son haftasında Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanıp şampiyon olmak istediklerini, avantajlı olduklarını belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Yalçın, "İçimizde garip bir heyecan var. Çok değerli ve uzun bir sezonun artık finalini oynayacağız. Çok uğraştık, çok çalıştık. Bir sürü şeyle uğraştık. Buraya kadar gelmesini becerdik. Artık bundan sonra işin kupayı alma kısmı kaldı. Şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa avantajımız var. Kazanmaya yönelik bir oyun kurgusuna çalıştık. Zaten kazanmak zorundayız. Doğru oyun, iyi oyunla kazanmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
Yalçın, sezon boyunca kendilerine güvendiklerini hep hissettiren taraftara teşekkür ederek, "O güveni boşa çıkarmamak için mücadele ettik. Her şeyi bıraktık ve konsantre olduk. Şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip" dedi.
Yalçın, "İyi bir oyun olsun. Göztepe de iyi bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Bugün bütün plan kazanmak üzerine. Herkesin kazanması gerekiyor. Rakipler de öyle" diyerek, iyi bir oyunla mutlaka kazanmaları gerektiğini vurguladı.
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