Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'de sezonun son maçında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla Kayseri’ye gidecek.
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